Кёртис Блэйдс назвал причины, по которым Стипе Миочич побьёт Джона Джонса

Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс высказался о потенциальном мегафайте между соотечественниками Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Думаю, понимающие фанаты осознают, что этот бой может уйти в любую сторону. Джон никогда не демонстрировал нокаутирующую мощь. Но он чрезвычайно креативен. И он будет бить вас локтями, коленями, пользоваться всем, чем можно. Даже на земле он остаётся агрессивным, выводя себя либо на приём, либо на удар локтем. Но его наибольшая проблема – это отсутствие удара.
Я поставлю на Стипе, потому что у него были пятираундовые бои в тяжёлом весе. И он доказал, что может ударить, в бою с Вердумом и Оверимом. У него поставлена борьба и функциональная подготовка. И я верю, что он достаточно умён для того, чтобы понять Джона после двух-трёх раундов», – приводит слова Блэйдса издание MMA Fighting.
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