Стерлинг рассказал, кого считает фаворитом боя Махачев — Оливейра

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказал мнение, что бразилец Чарльз Оливейра одержит победу в поединке за титул чемпиона в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым. Противостояние состоится 22 октября на турнире UFC 280.



«Я никогда не ставлю деньги, но если бы я всё-таки сделал ставку, то с лёгкостью поставил бы значительную сумму на Оливейру. В своём выборе я основываюсь на его активности на земле, а также его работе на спине и сверху. Когда он на ногах, то действует словно настоящий терминатор. Он идёт вперед, поднимает колени, выбрасывает локти, наносит размашистые удары. Он опасен буквально со всех точек зрения», — сказал Стерлинг (видео доступно на канале FunkMasterMMA в YouTube).

Неизвестные факты про Ислама Махачева: