«Если бы самбо было лёгким...» Махачев скрутит Оливейру и вернёт пояс Хабиба в Дагестан

Дата турнира

Долгожданный чемпионский поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым пройдёт на турнире UFC 280. Сам ивент состоится 22 октября 2022 года на Бойцовском острове в Абу-Даби, не чужом для российских бойцов месте. Именно там в прошлом году Махачев переехал Дэна Хукера в первом раунде. Время начала турнира пока не сообщается.

Материалы по бою Оливейра — Махачев

Расклады перед боем Оливейра — Махачев

Оливейра смог задушить базовых ударников Дастина Порье и Джастина Гэтжи. И, таким образом, заслужил очередную порцию сравнений с Хабибом. Хотя Оливейре приходилось выживать в последних боях, и некоторые бои он вытаскивал на недооценке со стороны соперников. Но теперь Чарльзу предстоит битва с опасным самбистом и, вероятно, с сильнейшим борцом дивизиона.



В то же время Ислам не сталкивался с настолько крутым оппонентом. Да, у него серия из 10 побед, но топовых оппонентов на этом пути не было. Даже нынешнего Дэна Хукера нельзя назвать таковым, разве что молодого Армана Царукяна. В этом году Махачев мог проверить свои навыки самбо на опасном грэпплере Бенеиле Дариуше, но американец слетел с травмой.



Поэтому в воздухе по-прежнему висит вопрос: что сильнее — бразильское джиу-джитсу или боевое самбо? Тем более в далёком 2013 году Хабиб Нурмагомедов отличился выходкой перед своим боем против Тьяго Тавареса в Бразилии, когда Орёл вышел с майкой, на которой была написана фраза, ставшая культовой: «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу». Разумеется, она всколыхнула общественность и взбесила бразильцев.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Да, перед Оливейрой открылась прекрасная возможность отомстить за свою школу БЖЖ. Однако на бумаге выше котируют Махачева. И это неспроста, так как Ислам не давал своим последним противникам ни единого шанса оказать даже маломальски достойное сопротивление. А Чарльза неоднократно отправляли в нокдаун, из-за чего он бывал близок к проигрышам. И поэтому всё сводится к тому, что россиянин вернёт пояс обратно в Дагестан.

Мнение экспертов

Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом дивизионах Вячеслав Василевский подробно рассказал о преимуществах Ислама перед Оливейрой.



«Знаете, у Ислама есть большое преимущество в плане его школы. Во-первых, у него отличная база боевого самбо. У него очень хорошие переводы и хороший контроль. И он довольно чувствительный боец при переходе от ударов к борьбе. Поэтому у Ислама будет преимущество в тейкдаунах. Не секрет, что Оливейра — крутой грэпплер. Но я думаю, что за счёт контроля, физического преимущества и базы боевого самбо Ислам сможет переводить и доминировать сверху в партере.



Там не нужно придумывать ничего замысловатого. Это обычная работа в стойке, как он это делает, обычные переводы. Причём Ислам хорошо переводит за счёт подножек, подхватов, зашагиваний. Арсенал тейкдаунов [у него] очень богатый. И от таких приёмов бразильцы и американцы плохо защищаются. То есть они хорошо защищаются от проходов в ноги, от работы в корпус, а от бросков ногами, наоборот, плохо. Соответственно, Ислам будет без труда переводить при сближении и контролировать».



Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не выделил явного фаворита чемпионского боя, но отдал небольшое преимущество в пользу Ислама.



«Не могу точно сказать, кто выиграет в этом противостоянии. Оливейра и Махачев — универсальные бойцы. Они могут как бороться, так и боксировать на очень высоком уровне. Но я буду болеть за Ислама Махачева, потому что он наш соотечественник. Даю 51:49% в пользу Ислама. Ну и его боевое самбо посильнее, чем джиу-джитсу Оливейры».