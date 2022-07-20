Гилберт Бёрнс хочет подстраховать бой Диаз — Чимаев

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе, отреагировал на новость о назначении боя между американцем Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я, наверное, начну тренировочный лагерь на случай, если что-то пойдёт не так», – написал Бёрнс в социальных сетях.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Ранее Бёрнс высказывал мнение о том, что Чимаев легко одержит победу в бою с Диазом.