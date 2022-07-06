Бёрнс считает, что у Диаза нет шансов в бою с Чимаевым

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев легко сможет одержать победу в бою с американцем Нейтом Диазом, если такой поединок состоится.
«Чимаев победил бойца из топ-2, вошёл в тройку сильнейших бойцов дивизиона. И теперь он будет драться с Нейтом Диазом, который уже несколько лет не выигрывал? С точки зрения рейтингов этот бой не имеет никакого смысла. Но мне как фанату этого спорта, конечно, было бы интересно его посмотреть.
Думаю, у Нейта нет шансов в этом матче. Не представляю, как Нейт может победить. Но я фанат этого спорта, и я бы не отказался взглянуть на этот поединок. Мне нравится смотреть схватки с участием Нейта. В этом нет никакого смысла, но, блин, я посмотрел бы этот бой», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.
- 6 июля 2022
-
15:49
-
14:49
-
13:28
-
12:05
-
11:47
-
10:10
-
09:34
-
05:38
-
03:53
-
01:07
-
00:49
-
00:42
-
00:16
-
00:02
- 5 июля 2022
-
23:34
-
23:27
-
22:16
-
22:03
-
21:33
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:46
-
20:36
-
19:47
-
19:44
-
19:06
-
17:56
-
17:38
-
16:43
-
16:28
-
15:42
-
14:43
-
13:20
-
12:35