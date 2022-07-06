Бёрнс считает, что у Диаза нет шансов в бою с Чимаевым

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев легко сможет одержать победу в бою с американцем Нейтом Диазом, если такой поединок состоится.

«Чимаев победил бойца из топ-2, вошёл в тройку сильнейших бойцов дивизиона. И теперь он будет драться с Нейтом Диазом, который уже несколько лет не выигрывал? С точки зрения рейтингов этот бой не имеет никакого смысла. Но мне как фанату этого спорта, конечно, было бы интересно его посмотреть.



Думаю, у Нейта нет шансов в этом матче. Не представляю, как Нейт может победить. Но я фанат этого спорта, и я бы не отказался взглянуть на этот поединок. Мне нравится смотреть схватки с участием Нейта. В этом нет никакого смысла, но, блин, я посмотрел бы этот бой», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.