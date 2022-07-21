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Майк Тайсон: деньги дают ложное чувство безопасности. Могут ли они уберечь человека?

Майк Тайсон: деньги дают ложное чувство безопасности. Могут ли они уберечь человека?
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о том, являются ли деньги главным в жизни человека.

«Деньги для меня ничего не значат. Я всегда говорю об этом. Люди думают, что деньги сделают их счастливыми, в частности те, у кого их, по сути, никогда не было. Считают так: если у человека много денег, не может быть, что его никто не полюбит. А в реальности как я признаюсь тебе в любви, когда у тебя $ 500 млрд?

Деньги дают ложное чувство безопасности. Вы верите, что ничего не может случиться. Вы не верите, что банки могут рухнуть. Вы верите, что непобедимы из-за обилия денег, но это не так. Что такое безопасность? Я не знаю. Если вы кладете деньги в банк и каждую неделю получаете чек до конца своей жизни, это безопасность? Но означает ли это, что вы не заболеете или вас не собьет машина? Могут ли деньги уберечь вас от этого?», – цитирует Тайсона New York Post.

30 июня Майку Тайсону исполнилось 56 лет. С 1985 по 2005 годы на его счету 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

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