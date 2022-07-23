Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджи Рабаданов победил американца Бобби Кинга единогласным решением судей

Гаджи Рабаданов победил американца Бобби Кинга единогласным решением судей
Комментарии

Уроженец Дагестана, российский боец смешанного стиля Гаджи Рабаданов одержал победу в бою предварительного карда с американцем Бобби Кингом на турнире Bellator 283, который в эти минуты проходит в Такоме (США).

Бой продлился три раунда, а победа была присуждена Рабаданову единогласным решением судей. На протяжении всего поединка Гаджи владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун и мог завершать бой досрочно, но соперник справился, во втором – пробовал провести удушающий и болевой приёмы, однако Кингу выстоял. Третий раунд также остался за Рабадановым.

Таким образом, после завершившегося боя дагестанец Рабаданов улучшил свой про-рекорд: 18 побед (3 – в Bellator) и 4 поражения. Предыдущий поединок он провёл в марте 2022 года на Bellator 276 – непобеждённый на тот момент новозеландец Джей Джей Уилсон потерпел первое поражение.

Bellator 2022. Bellator 283, Такома, Вашингтон
Гаджи Рабаданов (W) - Бобби Кинг
23 июля 2022, суббота. 03:25 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Бобби Кинг
Новость по теме
Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022