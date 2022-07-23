Гаджи Рабаданов победил американца Бобби Кинга единогласным решением судей

Уроженец Дагестана, российский боец смешанного стиля Гаджи Рабаданов одержал победу в бою предварительного карда с американцем Бобби Кингом на турнире Bellator 283, который в эти минуты проходит в Такоме (США).



Бой продлился три раунда, а победа была присуждена Рабаданову единогласным решением судей. На протяжении всего поединка Гаджи владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун и мог завершать бой досрочно, но соперник справился, во втором – пробовал провести удушающий и болевой приёмы, однако Кингу выстоял. Третий раунд также остался за Рабадановым.



Таким образом, после завершившегося боя дагестанец Рабаданов улучшил свой про-рекорд: 18 побед (3 – в Bellator) и 4 поражения. Предыдущий поединок он провёл в марте 2022 года на Bellator 276 – непобеждённый на тот момент новозеландец Джей Джей Уилсон потерпел первое поражение.

Новость по теме Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator