Андре Уорд объяснил, почему смена тренера может не помочь Джошуа в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Андре Уорд объяснил, почему смена тренера может не помочь британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа победить в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Мне тяжело давать прогнозы. Я чувствую, что Энтони Джошуа постоянно меняется, если говорить о психологии. Да и о стиле тоже. Будет ли он набирать вес или худеть? Всё это не даёт нам ответить на вопрос. К тому же у нас появилась ещё одна переменная в лице Роберта Гарсии, отличного тренера.

Однако я не уверен, что стиль, который он пропагандирует, станет подходящим. Джошуа сказал, что тренируется как легковес. Но ты не легковес. И ты должен тренироваться так, как тренируются супертяжеловесы. Мне кажется, что проблема Джошуа заключается в том, что он никогда не работал над своим мышлением. У него должно быть понимание того, что он делает», – сказал Уорд в интервью ESPN.