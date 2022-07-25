Энди Руис заявил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Энди Руис назвал желаемого соперника в случае победы над кубинским ветераном Луисом Ортисом, поединок с которым состоится 4 сентября в Лос-Анджелесе (США).

«Сейчас супертяжёлый вес открыт для боёв. Но сначала я обязан одержать победу над Луисом Ортисом. Как я и сказал, он непростой соперник, но, конечно же, я бы хотел подраться с Уайлдером, если он вернётся.

Я ничего не знаю о его планах, но я бы хотел провести этот бой. Мы оба выступаем за PBC и Эла Хэймона, так что это будет легко устроить», – приводит слова Руиса издание BoxingScene.

Напомним, Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда проиграл нокаутом в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.