Дэн Харди: Диаза казнят в бою с Чимаевым из-за того, что он высказался против UFC

Бывший боец UFC и аналитик Дэн Харди раскритиковал матчмейкеров организации за поединок между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Похоже, мы достигли той точки, когда кто-нибудь должен выступить с обвинением. Это не похоже на честный бой. Это больше выглядит как жестокость по отношению к легенде. Из-за того, что бойцы высказываются против организации, их казнят в прямом эфире. Вот как это выглядит, и мне неприятно думать о том, что произойдёт.
Я просто надеюсь на то, что Нейт будет в порядке. Да, у Нейта хорошее джиу-джитсу, но в какой-то момент джиу-джитсу сводится на нет хорошей борьбой. И это произойдёт с Нейтом, если он окажется на полу. Я считаю, что его обезвредят и жестоко изобьют в позиции сверху. Не думаю, что на это будет приятно смотреть», – сказал Харди на подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
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