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Чимаев рассказал, что после боя с Диазом собирается подняться в средний вес

Чимаев рассказал, что после боя с Диазом собирается подняться в средний вес
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после боя с американцем Нейтом Диазом.

«После Нейта Диаза я, возможно, поднимусь в средний вес. Если мне придётся долго ждать Камару Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе.

Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях», — приводит слова Чимаева Low Kick MMA.

Напомним, поединок Чимаева с Диазом состоится 11 сентября в Парадайзе (США) в рамках турнира UFC 279.

В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.

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