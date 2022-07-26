Чимаев рассказал, что после боя с Диазом собирается подняться в средний вес

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после боя с американцем Нейтом Диазом.

«После Нейта Диаза я, возможно, поднимусь в средний вес. Если мне придётся долго ждать Камару Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе.



Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях», — приводит слова Чимаева Low Kick MMA.

Напомним, поединок Чимаева с Диазом состоится 11 сентября в Парадайзе (США) в рамках турнира UFC 279.



В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.