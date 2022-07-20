Утверждает, что дал леща самому Хабибу. А теперь идёт лупить «фальшивого» Нурмагомедова

Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза – почти решённое дело. Поединок состоится в Нью-Йорке на турнире UFC 279 и станет главным событием вечера – вторым за год не титульным боем после схватки Масвидаля и Ковингтона. Контракты пока не подписаны, но оба бойца уже подтвердили, что бой будет организован.

Для Диаза это будет не первая встреча с русскоязычным бойцом – он дважды сходился с Хабибом Нурмагомедовым, но оба раза за пределами октагона. Причём в прямом смысле – два конфликта Нейта и Орла случились неподалёку от клетки во время турниров.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впервые Диаз и Хабиб пересеклись на ивенте промоушена WSOF (сейчас – PFL. — Прим. «Чемпионата»). Оба бойца тогда выступали в UFC, а на мировую серию приехали поддержать товарищей. Диаз топил за Джейка Шилдса, а Хабиб помогал Абубакару Нурмагомедову и Исламу Мамедову.

Орёл и Диаз постоянно устраивали перепалки в соцсетях, поэтому личная встреча не могла пройти мирно. А дальше у конфликтующих две совсем разные истории. По версии Нурмагомедова, которую он приводит в книге Khabib Time, он встретился с Нейтом и грубо обратился к тому на русском языке, хотя оппонент и не понимал, о чём речь. Хабиб также рассказал, что стоявший рядом друг Диаза так эмоционально возмущался, что Нурмагомедов просто вырубил его.

А через несколько часов состоялась массовая потасовка. В фойе казино Planet Hollywood сошлись около 20 человек, в том числе Ислам Мамедов, который недавно победил Джимми Спекуззу, а также секундант Хабиба Эседулла Эмирагаев, который позже прославится дракой с Конором Макгрегором на UFC 229.

«Ислам погнался за Нейтом Диазом и отвесил ему пинок по заднице. Увидев это, я обрадовался: хоть кто-то из нас достал этого чёрта. Эседулла швырнул в убегающего поганца Диаза стул. К этому моменту в фойе появились парни из службы безопасности, которых вызвали организаторы турнира. Эпизод со стулом произошёл у них на глазах, и они уложили Эседа на пол, заломив ему руки и прижав голову к полу. Вот это было зрелище!» – рассказывал в книге Хабиб.

Версия Диаза звучала как полная противоположность изложенного Нурмагомедовым. По словам Нейта, он просто следил за боем Шилдса, когда встретился с командой Хабиба. «Они сделали групповой снимок со мной на фоне, просто чтобы посмеяться и подшутить надо мной. Хабиб тогда заявил: «Да ладно, чувак», после чего они все, этих русских было человек 12, начали надо мной смеяться. Я подошёл к нему и отвесил пощёчину. Я ударил его за то, что он смеялся надо мной. Ничего не произошло, и я подумал: «Что, он ничего не сделает в ответ?». Я был вне себя в ярости и дождался его на выходе, но он сбежал!» – уверял гангстер из Стоктона.

Нейт Диаз Фото: Getty Images

Вторая стычка произошла спустя четыре года на турнире UFC 239, где оба бойца присутствовали как зрители и сидели неподалёку друг от друга, на расстоянии нескольких рядов рядом. До конца неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт – то ли Нейт что-то сказал Хабибу, то ли кинул в него бутылкой. Но в этот раз здорово сработала служба безопасности, которая быстро погасила массовую драку.

Бой Хабиба и Нейта никогда не был близок к организации – Нурмагомедов строил наследие в лёгком весе, а Диаз как раз поднялся и перешёл в полусредний дивизион. Теперь Нейту предстоит побиться с более универсальной версией Орла – Хамзат умеет не только великолепно бороться, но прекрасен ещё и в стойке. Правда, не все ценят Борза по достоинству: по мнению Джейка Пола, Чимаев – это фальшивый Хабиб, и блогер верит в победу Диаза.

В своё время Хамзат не исключал возможность боя с Хабибом, но всё же говорил, что уважает Нурмагомедова, поэтому победа над Диазом может стать своеобразной местью за экс-чемпиона. Это последний бой стоктонца по контракту – велика вероятность, что Борз устроит ему очень болезненное прощание с UFC.