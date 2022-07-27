Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге Bellator

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вышел на первое место в рейтинге лёгкой весовой категории Bellator.



В активе двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова 15 побед в 15 профессиональных поединках, в Bellator же он провёл четыре схватки.

Напомним, на турнире Bellator 283, который состоялся в ночь на 23 июля мск, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов действующему чемпиону Bellator в лёгком весе бразильцу Патрики Фрейре.

Ранее на победу Усмана в бою с Гонсалесом отреагировал экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб показал весогонку Усмана перед дебютом в Bellator: