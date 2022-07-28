Уайт: я не против боя Чендлер и Порье, но ничего пока не утверждено

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между Майклом Чендлером и Дастином Порье.
«Это то, чего хочет Порье. Он хочет этот бой. Я не против. Но ничего пока не утверждено», — сказал Уайт в эфире шоу My Mom’s Basement with Robbie Fox.
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.
Чендлер в последнем бою одолел соотечественника, Тони Фергюсона. Благодаря этой победе Чендлер сумел оправиться после двух поражений кряду – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи.
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