Джейк Пол назвал внушительную сумму, которую заработал на боксе
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, рассказал, сколько он заработал на боксе.
«Я заработал на боксе 45 миллионов долларов. Я вхожу в пятёрку самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет. Цифры говорят сами за себя. С течением я создал свою цену PPV (плата за просмотр. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Пола Fansided.
Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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