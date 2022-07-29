Джейк Пол назвал внушительную сумму, которую заработал на боксе

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, рассказал, сколько он заработал на боксе.



«Я заработал на боксе 45 миллионов долларов. Я вхожу в пятёрку самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет. Цифры говорят сами за себя. С течением я создал свою цену PPV (плата за просмотр. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Пола Fansided.



Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: