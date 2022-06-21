Тайсон в опасности! Наглый блогер будет драться всерьёз и покалечит Железного Майка

Несравненный Майк Тайсон продолжает жить активной жизнью. 55-летняя легенда бокса занимается бизнесом, выступает с лекциями и ведёт собственный подкаст. Недавно Железный Майк, чья спортивная форма внушает уважение, даже вернулся в ринг, проведя выставочный бой с Роем Джонсом. Теперь же Тайсон выразил желание подраться с блогером Джейком Полом, успевшим изрядно пошуметь в боксе.
«Это может быть очень интересный бой. Раньше я не воспринимал его предложение всерьёз, но да, это может быть очень интересно. Всё возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно будет всё успеть организовать до конца года», — рассказал Тайсон в одном из подкастов.
«Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и предоставленную возможность. В этом году мы реализуем это», — мгновенно отреагировал Пол.
Если два уважаемых человека хотят подраться, значит, шансы увидеть схватку весьма велики. И такой поединок вызовет огромный интерес: легендарный, но престарелый спортсмен против молодого блогера, занявшегося боксом всего несколько лет назад. Вдобавок Пол проявляет отличные навыки промоутера – нет никаких сомнений, что Джейк и Майк положат в карман солидную сумму.
Про Тайсона знает любая домохозяйка, а кто такой Джейк Пол? Обладающий громадной армией поклонников парень недавно поставил цель — стать хорошим профессиональным боксёром. И упрямо её реализует, несмотря на пессимизм окружающих. Начав с бывших баскетболистов в качестве соперников, Джейк постепенно повышал уровень оппозиции. Теперь он бьёт экс-звёзд UFC: Бен Аскрен и Тайрон Вудли тоже не выдержали мощи кулаков Пола.
Джейк Пол
Фото: Getty Images
Понятно, что Джейк не готов соревноваться с действующими суперзвёздами бокса. Выход против условного Артура Бетербиева или Сауля Альвареса закончится для блогера печально. Но нельзя не отметить неплохую обученность шумного боксёра: Пол тренируется с огромным упорством, а руководит его подготовкой опытная тренерская команда. Вдобавок у Джейка мощный удар и полный порядок с характером.
Изначально может показаться, что бой с Полом станет для великого Тайсона лёгкой прогулкой. Достаточно просто изучить список достижений Майка, чтобы оценить масштаб его личности. Неплохая школа Джейка не может идти ни в какое сравнение с уникальными навыками, которые Тайсон получил за время своей славной карьеры. Да и разящий удар у легенды тоже на месте, если судить по видео с тренировок.
Но в боксе решает далеко не только мастерство. Тайсону сейчас уже 55 лет. В таком возрасте любой пропущенный удар может оказать роковое воздействие на здоровье. Тем более что выносливости и защиты у ветерана больше нет. Если Пол не улетит в нокаут в первом раунде, у Железного Майка нет никаких шансов. 25-летний Джейк будет легко избивать своего кумира просто за счёт молодости. Что может плохо кончиться для Майка.
Будем надеяться, что Тайсон всё-таки откажется от идеи подраться с юным блогером. Раз великому боксёру так нужны деньги, пусть сражается со сверстниками. Например, с Эвандером Холифилдом. У Майка и Эвандера завидная история противостояния, почему бы снова не свести легенд в ринге? Данная идея уже была в разработке у промоутеров: пусть они найдут решение, устраивающее всех.
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