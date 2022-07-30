«Эй, бумажный чемпион». Шаблий бросил вызов Фрейре

Российский боец Bellator Александр Шаблий разместил новый пост в своих социальных сетях, где бросил вызов бразильскому бойцу Патрисиу Фрейре.



«Эй, бумажный чемпион, все знают, что этот титул достался тебе по наследству от твоего брата. Поэтому прояви мужество и прими бой с тем, кто по праву является настоящим претендентом в этом весе. Я здесь, я готов и жду твоего ответа!» — написал Шаблий.



Напомним, в последнем поединке Шаблий встречался с представителем США Брентом Примусом. Бой проходил на турнире Bellator 282 и завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для Александра та победа была уже третьей подряд в Bellator. В общей сложности он праздновал победы в 22 боях.