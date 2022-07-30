«Невозможно помешать звезде сиять». Алджэмейн Стерлинг показал фото в розовом пиджаке

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию в розовом пиджаке.



«Невозможно помешать звезде сиять», — подписал фотографию Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был их второй поединок. В первом победу праздновал также американец.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: