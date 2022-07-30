Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Невозможно помешать звезде сиять». Алджэмейн Стерлинг показал фото в розовом пиджаке

«Невозможно помешать звезде сиять». Алджэмейн Стерлинг показал фото в розовом пиджаке
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию в розовом пиджаке.

«Невозможно помешать звезде сиять», — подписал фотографию Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был их второй поединок. В первом победу праздновал также американец.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:

«Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову «Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022