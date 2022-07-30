Сен-Пьер: Нуньес важно оставаться голодной до побед

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем реванше между чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес.



«Поражение — часть жизни, и когда ты проигрываешь как чемпион — ты падаешь с огромной высоты. Но нужно быть в состоянии оставить это позади и учиться на своих ошибках. Я верю, что Аманда может получить своё искупление и ей под силу вернуться даже лучше, чем была. Для Аманды важно сохранять голод побед. Но если она не голодна, не одержима желанием быть лучшей, она не сможет выступать на том же уровне, что и раньше. Ответ мы получим уже вечером», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.



Поединок Пеньи и Нуньес состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 и станет его главным событием. Спортивное шоу пройдёт в ночь на 31 июля мск. Напомним, по итогам взвешивания Аманда оказалась чуть тяжелее Джулианны.