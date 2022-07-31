Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменён
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Промоутерская компания американского видеоблогера Джейка Пола MVP Promotions сообщила об отмене его боксёрского поединка с соотечественником Хасимом Рахманом-младшим, сыном бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.
Причиной отмены послужили проблемы Рахмана с весом. Напомним, поединок, запланированный на 6 августа, должен был состояться в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) и согласно контракту Рахман обязался проходить регулярные взвешивания.
На момент подписания контракта вес Рахмана составил 98 кг, однако в минувшую пятницу команда бойца сообщила о том, что он похудел менее чем на полкилограмма, вынудив Атлетическую комиссию штата Нью-Йорк повысить лимит веса до 93 кг, после чего команда Пола отказалась от боя.
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