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Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменён

Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменён
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Промоутерская компания американского видеоблогера Джейка Пола MVP Promotions сообщила об отмене его боксёрского поединка с соотечественником Хасимом Рахманом-младшим, сыном бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.

Причиной отмены послужили проблемы Рахмана с весом. Напомним, поединок, запланированный на 6 августа, должен был состояться в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) и согласно контракту Рахман обязался проходить регулярные взвешивания.

На момент подписания контракта вес Рахмана составил 98 кг, однако в минувшую пятницу команда бойца сообщила о том, что он похудел менее чем на полкилограмма, вынудив Атлетическую комиссию штата Нью-Йорк повысить лимит веса до 93 кг, после чего команда Пола отказалась от боя.

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