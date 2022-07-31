Дана Уайт назвал возможную причину отмены боя Пол — Рахман

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость об отмене боксёрского поединка между видеоблогером Джейком Полом и Хасимом Рахманом-младшим, сыном бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.
Напомним, ранее промоутерская компания Пола выступила с заявлением, сославшись на пробелы Рахмана с весосгонкой.
«Рад, что их бой провалился. Хотя, конечно же, парни приложили усилия, чтобы подготовиться, и потратили деньги. И вот что я скажу: тот факт, что ты отвечаешь за организацию, не означает, что ты способен управлять промоутерской компанией. Если Джейк Пол хочет остаться в спорте, тогда ему нужны парни, которые знают, как делать бои. Я думаю, что они продали билетов меньше чем на миллион долларов, тогда как только освещение Madison Square Garden стоит 500 тысяч», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции турнира UFC 277.
- 31 июля 2022
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