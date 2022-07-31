Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал возможную причину отмены боя Пол — Рахман

Дана Уайт назвал возможную причину отмены боя Пол — Рахман
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость об отмене боксёрского поединка между видеоблогером Джейком Полом и Хасимом Рахманом-младшим, сыном бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.

Напомним, ранее промоутерская компания Пола выступила с заявлением, сославшись на пробелы Рахмана с весосгонкой.

«Рад, что их бой провалился. Хотя, конечно же, парни приложили усилия, чтобы подготовиться, и потратили деньги. И вот что я скажу: тот факт, что ты отвечаешь за организацию, не означает, что ты способен управлять промоутерской компанией. Если Джейк Пол хочет остаться в спорте, тогда ему нужны парни, которые знают, как делать бои. Я думаю, что они продали билетов меньше чем на миллион долларов, тогда как только освещение Madison Square Garden стоит 500 тысяч», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции турнира UFC 277.

Новость по теме
Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022