Александр Емельяненко спел песню из мультфильма «Чебурашка»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео, где он спел песню из мультфильма «Чебурашка» и обратился к подписчикам.



«Всем хорошего дня и отличного настроения», — написал Емельяненко под видео.

Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном в ночь с 23 на 24 февраля. Победу в поединке, который проходил на голых кулаках, решением судей одержал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой должен состояться в сентябре.



Ранее Александр Емельяненко официально опроверг слухи о возможном завершении карьеры.