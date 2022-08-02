Александр Емельяненко спел песню из мультфильма «Чебурашка»
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео, где он спел песню из мультфильма «Чебурашка» и обратился к подписчикам.
«Всем хорошего дня и отличного настроения», — написал Емельяненко под видео.
Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном в ночь с 23 на 24 февраля. Победу в поединке, который проходил на голых кулаках, решением судей одержал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой должен состояться в сентябре.
Ранее Александр Емельяненко официально опроверг слухи о возможном завершении карьеры.
Новость по темеАлександр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры
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