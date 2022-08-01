Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры
Поделиться
Известный российский боец Александр Емельяненко отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры, выложив видео на своём YouTube-канале.
«СМИ выпустили информацию, а остальные перепечатали её, не проверив. Сейчас весь интернет забит слухами о том, что якобы я завершаю карьеру с какими-то травмами. Все эти слухи — ложь и провокация. Их печатает жёлтая пресса, которая пытается поднять свои рейтинги и обратить на себя внимание. У меня есть официальные аккаунты в социальных сетях. Проверяйте информацию, прежде чем её давать», — сказал Емельяненко в видео на своём канале.
Напомним, на 10 сентября запланирован поединок Александра Емельяненко с другим российским бойцом Вячеславом Дациком по правилам бокса.
Комментарии
- 1 августа 2022
-
11:48
-
11:07
-
11:04
-
09:21
-
08:44
-
08:05
-
07:33
-
00:09
- 31 июля 2022
-
23:04
-
22:31
-
22:02
-
21:07
-
20:53
-
20:28
-
20:03
-
19:09
-
18:24
-
17:52
-
17:36
-
17:01
-
16:54
-
16:28
-
15:49
-
15:36
-
14:45
-
14:16
-
13:21
-
13:09
-
12:44
-
12:18
-
11:58
-
11:48
-
11:00
-
10:51
-
10:15
Партнерский контент