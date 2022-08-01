Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Известный российский боец Александр Емельяненко отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры, выложив видео на своём YouTube-канале.



«СМИ выпустили информацию, а остальные перепечатали её, не проверив. Сейчас весь интернет забит слухами о том, что якобы я завершаю карьеру с какими-то травмами. Все эти слухи — ложь и провокация. Их печатает жёлтая пресса, которая пытается поднять свои рейтинги и обратить на себя внимание. У меня есть официальные аккаунты в социальных сетях. Проверяйте информацию, прежде чем её давать», — сказал Емельяненко в видео на своём канале.



Напомним, на 10 сентября запланирован поединок Александра Емельяненко с другим российским бойцом Вячеславом Дациком по правилам бокса.

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