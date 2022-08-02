Немков рассказал, когда состоится титульный бой Токова в Bellator

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, что титульный поединок Анатолия Токова состоится в скором времени. Ранее сообщалось, что Bellator не даёт бойцам из России право претендовать на пояс.

«Я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждём», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Анатолий Токов идёт на пятом месте в рейтинге среднего дивизиона Bellator. Последний поединок российский боец провёл на турнире Bellator 282 против Мухаммада Абдуллы и победил техническим нокаутом в первом раунде. Чемпионом среднего веса является Джонни Эблин, который одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей на том же ивенте.