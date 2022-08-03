Украинский боксёр — о высказываниях соотечественников о россиянах: они все сошли с ума

Украинский боксёр, мастер спорта международного класса Виталий Невесёлый считает, что русские и украинцы являются братскими народами и должны поддерживать уважительные отношения, несмотря ни на что.



«Как прокомментирую высказывания украинских спортсменов, которые называют всех россиян орками? Если коротко, они, наверное, все сошли с ума. Потому что мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу.



Меня хотели не только лишить титулов и званий, но в первую очередь — жизни. Так что лишение званий — это мелочи. Я чудом выбрался из Киева в конце февраля. Мне помогло то, что были эвакуационные поезда, где не нужно было показывать паспорт. Меня уже искала СБУ, но на тот момент им было немного не до меня.



Конечно, моей жизни угрожает опасность. Они уже знают, что я нахожусь в Северодонецке, в соцсетях предлагают меня выхватить и вывезти на Украину. Поэтому есть прямая угроза жизни», — приводит слова боксёра «Матч ТВ».

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