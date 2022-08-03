Чемпион мира в супертяжёлом весе подал в суд на легендарного промоутера Дона Кинга

Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе, британец Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO) подал в суд на легендарного американского промоутера Дона Кинга, сообщает издание BoxingScene.
Согласно заявлению стороны обвинения, Кинг, организовавший поединок Дюбуа со своим подопечным американцем Тревором Брайаном (22-1, 15 KO), не выплатил британцу часть гонорара, которая варьируется от $ 463,3 тыс. до $ 938,2 тыс. в зависимости от того, заплатил ли Кинг санкционные сборы в WBA и федеральный налог Соединённых Штатов.
Команда Дюбуа в течение семи недель пыталась получить деньги, после чего приняла решение обратиться в суд.
Напомним, поединок между Дюбуа и Брайаном состоялся 12 июня в Майами и завершился победой британца нокаутом в четвёртом раунде. 24-летний Дюбуа впервые в карьере стал чемпионом мира.
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