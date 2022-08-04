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Мохнаткин: более чем уверен, что Павлович победит Нганну

Мохнаткин: более чем уверен, что Павлович победит Нганну
Сергей Павлович
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о победе Сергея Павловича над Дерриком Льюисом и шансах Сергея одолеть чемпиона тяжёлого веса Фрэнсиса Нганну.

«Только рад за Серёгу, он молодец, прогрессирует. Видно, что с того боя, когда в первый раз попал в UFC и с Алистаром Оверимом подрался неудачно, он совершенно другим выходит. Видно, что сейчас для него нет авторитетов – выходи и побеждай. Думаю, Серёга в ближайшее время может стать чемпионом UFC.

Способен ли Павлович побить Нганну? Конечно. У парня большой опыт, и всё у него есть для победы. Он умеет бороться, хоть не показывает это в боях. Я думаю, если всесторонне, грамотно подойти к бою, он победит Нганну. Я считаю, у Нганну кроме своих сильных ударов, ничего такого нет. Лучше ли у Павловича борьба? Я думаю, да. С ним в России есть, кому поработать. Если с ним поработают ещё, более чем уверен, что Павлович у него выиграет», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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