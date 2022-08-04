Бразильский боец MMA заявил, что сильнее русских своим духом

Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес в преддверии поединка с Гаджи Наврузовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» высказался о русских бойцах.



Родригес сначала заявил, что российские бойцы уступают духом полякам, не говоря уже о бразильцах, но позже попытался оправдаться.



«Я уважаю всех спортсменов из России. Но я боец высшей категории, у меня сильный дух, и я могу бороться со всеми. Я безоговорочно лучший боец, и остальные ниже меня», — приводит слова бразильского бойца РЕН ТВ.



Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса состоится 5 августа на очередном турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет бой россиянина Вячеслава Дацика с экс-претендентом на титул UFC в тяжёлом весе Джеффом Монсоном.