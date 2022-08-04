«Русские кулаки» против «русского мужика». Где и когда смотреть бой Дацик — Монсон

Уже завтра, 5 августа, состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». Впервые данное шоу пройдёт по правилам ММА: ранее подобные турниры организовывали только по правилам бокса. Главный бой вечера представляет достаточно большой интерес благодаря громким именам — между собой схлестнутся скандальный Вячеслав Дацик и знаменитый Джефф Монсон.
Основной кард турнира:
- Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2);
- Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0);
- Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0);
- Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10).
Оба спортсмена давно носят ветеранский статус. Дацику уже 42, а его сопернику и вовсе 51 год. Впрочем, Вячеслав и Джефф держат себя в отличной форме, стараясь регулярно выступать. Роднит бойцов и общий соперник — Александр Емельяненко: Снеговик сравнительно недавно проиграл брату Последнего императора на голых кулаках, а Дацик подерётся с Емельяненко-младшим уже нынешней осенью.
Фаворитом боя, конечно, является Рыжий Тарзан. Скандальный боец заметно моложе Монсона, намного чаще выходит в ринг и обладает чудовищной физической мощью. А вот на уроженце США годы постепенно сказываются — выносливости ему откровенно не хватает, как и физических кондиций. Многим даже жаль Джеффа, который в таком возрасте прочувствует на себе пудовые кулаки Дацика.
«Покажу ему ядерную мощь русских кулаков. Я его разделаю, попробую почудить, использовать свои сальтухи. Во время боя будет возможность почудить, так как меньше правил, чем в боксе, можно вспомнить «Мортал комбат», — Дацик на пресс-конференции перед поединком выразил уверенность в своей победе.
Вячеслав Дацик
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Впрочем, Монсон тоже максимально храбрится, вспоминая своё новое гражданство: «Я русский мужик. Мужчина. Смотрите на меня – я сильный, я здоровый, я быстрый».
С другой стороны, у Монсона действительно есть козырь — поединок пройдёт по правилам ММА. Борьба остаётся слабым местом Дацика, а вот Снеговик на канвасе просто прекрасен. Если экс-американец затянет Рыжего Тарзана в свою стихию, выбраться оттуда будет практически невозможно. Будет очень интересно посмотреть, сумеет ли Дацик защититься от тейкдаунов. Такой бой точно не стоит пропускать.
Посмотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон можно будет на телеканале РЕН-ТВ. Трансляция начнётся 5 августа в 23:00 по московскому времени.
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