Чимаев: Бёрнс проиграл мне и был счастлив. Я сделал его знаменитым

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оценил шансы своего бывшего соперника Гилберта Бёрнса на чемпионский титул.



«Я сделал этого парня знаменитым. До меня он просто был никем. Он проиграл мне бой, но был счастлив, а я зол, что не прикончил этого парня. Не понимаю, почему некоторые парни вроде Гилберта бывают счастливы, проиграв бой.



Он ходил, давал всем интервью, говоря, что снова будет со мной драться. Без проблем, я подерусь с ним, когда он захочет, но не думаю, что он когда-нибудь в своей карьере будет чемпионом. Если ты счастлив, проиграв бой, то чемпионом тебе не быть. Я стал победителем того поединка, но ещё месяц на себя злился», — приводит слова Чимаева MMA News.



11 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 279 Хамзат Чимаев проведёт поединок с Нейтом Диазом.

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