«Он мог бы состояться до конца года». Хирн — о бое Бивола с Бетербиевым

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола, высказал непонимание, почему его коллеги из Top Rank, представляющие интересы Артура Бетербиева, не постарались первым делом устроить переговоры по организации боя между Бетербиевым и Биволом.



«Честно говоря, мы были готовы. Знаете, я уже говорил во многих интервью, когда Бетербиев победил Джо Смита, что в Top Rank, по моему мнению, должны были сразу обратить внимание на Дмитрия Бивола. Понятно же, что это бой за абсолютное чемпионство. Он мог бы состояться до конца этого года. Но они говорят о поединке с Энтони Ярдом в Лондоне. Вы знаете, я не понимаю, почему не было разговоров о бое за абсолютное чемпионство, но что есть, то есть», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: