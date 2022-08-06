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Дацик победил Монсона единогласным решением судей

Дацик победил Монсона единогласным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу в поединке с Джеффом Монсоном. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дацику — 29-28, 29-28, 29-28.

Решающим в поединке стал третий раунд, который полностью прошёл под контролем Дацика.

Напомним, в последнем поединке Вячеслав победил техническим нокаутом представителя Бразилии Антониу Силву. Монсон в последнем бою уступил решением судей россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках.

Результаты турнира РЕН ТВ с главным боем Дацик — Монсон

Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2) — победа Дацика единогласным решением судей.
Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0) — победа Родригеса раздельным решением судей.
Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0) — победа Коваленко удушающим приёмом.
Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10) — победа Чибисова единогласным решением судей.

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