«Он тренируется в спортзале UFC». Промоутер Уайлдера высказался о его возвращении на ринг

Известный боксёрский менеджер Шелли Финкель, представляющий интересы американца Деонтея Уайлдера, высказался о возвращении своего клиента на ринг.



«Разговаривал с ним недавно, и он был более чем счастлив. Он прекрасно проводит время, и получает больше внимания, чем когда-либо прежде. Он тренируется в Вегасе и очень рад. Он тренируется в спортзале UFC. Мы ещё не совсем уверены, где состоится следующий бой. Полагаю, что на следующей неделе у нас, вероятно, будет соглашение, а затем и объявление», — приводит слова Финкеля The Sun.



Напомним, Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: