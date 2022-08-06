Американский боец лиги Хабиба Кевин Ли принял ислам
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Бывший боец UFC американец Кевин Ли, в настоящее время выступающий в промоушене Eagle FC, принял ислам. Об этом рассказал российский боец смешанных единоборств Умар Кунакбиев, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
«Был приятно удивлён, когда увидел на пятничном намазе Джума Мубарак Кевина Ли. Оказывается, прошло три месяца, как он принял ислам», — написал Кунакбиев.
Напомним, в марте этого года Ли встречался с соотечественником Диего Санчесом. Бой проходил на турнире Eagle FC 46 и завершился победой Кевина единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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