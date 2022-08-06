Кудряшов: таких, как Александр Емельяненко, много: напился, подрался — в тюрьму

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о соотечественнике, бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.
«Способен ли Александр Емельяненко вернуться в нормальную форму? Если он этого пожелает всеми фибрами своей души, то, конечно, вернётся. Он популярный товарищ. Делает деньги на боях. С кем он дрался в последний раз — с Монсоном. У него это получается, люди смотрят и любят его, потому что, наверное, таких, как он, много: напился, подрался – в тюрьму», — сказал Кудряшов в интервью на канале ФАН-СЕКТОР в YouTube.
В настоящее время Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок должен пройти в сентябре. В последний раз Александр сражался на голых кулаках с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном и победил его решением судей.
А. Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым:
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