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Кудряшов: таких, как Александр Емельяненко, много: напился, подрался — в тюрьму

Кудряшов: таких, как Александр Емельяненко, много: напился, подрался — в тюрьму
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о соотечественнике, бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.

«Способен ли Александр Емельяненко вернуться в нормальную форму? Если он этого пожелает всеми фибрами своей души, то, конечно, вернётся. Он популярный товарищ. Делает деньги на боях. С кем он дрался в последний раз — с Монсоном. У него это получается, люди смотрят и любят его, потому что, наверное, таких, как он, много: напился, подрался – в тюрьму», — сказал Кудряшов в интервью на канале ФАН-СЕКТОР в YouTube.

В настоящее время Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок должен пройти в сентябре. В последний раз Александр сражался на голых кулаках с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном и победил его решением судей.

А. Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым:

«Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой! «Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой!
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