Легендарный боец джиу-джитсу Леандро Ло был застрелен в баре в Бразилии

Издание Globo Esporte сообщает, что в одном из баров Сан-Паулу был застрелен легендарный боец джиу-джитсу Леандро Ло.



Сообщается, что у восьмикратного чемпиона мира возник конфликт с офицером и после словесной ссоры полицейский хотел навести удар бутылкой, которая стояла на столе у Ло. Леандро сбил нападавшего с ног, а друзья спортсмена разняли обоих. После этого полицейский достал пистолет и выстрелил Леандро в голову. На данный момент офицера разыскивают.



Леандро Ло был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии и позднее скончался. Ему было 33 года.



Федерация джиу-джитсу Бразилии уже выразила свои соболезнования в связи с произошедшим: «Мы выражаем наше почтение тому, кто помог и вдохновил так много людей по всему миру носить кимоно».