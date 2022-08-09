Александр Емельяненко «вернул» Петру Яну звание чемпиона UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, где показал видео с экс-чемпионом UFC Петром Яном.



Емельяненко назвал Яна чемпионом UFC и заявил, что Пётр отказывается от спарринга с ним.



«С чемпионом UFC Петром Яном в академии РМК», — написал Александр под видео.

Последний бой Александр Емельяненко провёл с Джеффом Монсоном в ночь на 24 февраля. Российский боец одержал победу решением судей. В настоящее время Александр Емельяненко готовится к поединку с Вячеславом Дациком, который состоится в сентябре.



Пётр Ян проиграл в последнем поединке Алджэмейну Стерлингу. 22 октября в рамках UFC 280 Ян проведёт бой с американцем Шоном О'Мэлли.