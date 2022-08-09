Непобеждённая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина вышла замуж

Российский боксёр, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина в своих социальных сетях сообщила, что вышла замуж.



«Доброе утро, страна! Пока вы спали, я выхожу замуж!» — написала Рагозина, прикрепив видео, где она в свадебном платье с букетом.



Позднее в социальных сетях Рагозиной появился ещё один пост: «Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы с нами! Вчера был знаменательный день, мы расписались и узаконили отношения! В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы!



P.S. Знаю, вам любопытно, кто мой избранник?! Позже покажу фото! Не всё сразу», — написала Рогозина и выложила фото со свадьбы.