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Непобеждённая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина вышла замуж

Непобеждённая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина вышла замуж
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Российский боксёр, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина в своих социальных сетях сообщила, что вышла замуж.

«Доброе утро, страна! Пока вы спали, я выхожу замуж!» — написала Рагозина, прикрепив видео, где она в свадебном платье с букетом.

Позднее в социальных сетях Рагозиной появился ещё один пост: «Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы с нами! Вчера был знаменательный день, мы расписались и узаконили отношения! В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы!

P.S. Знаю, вам любопытно, кто мой избранник?! Позже покажу фото! Не всё сразу», — написала Рогозина и выложила фото со свадьбы.

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