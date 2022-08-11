Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности Фёдора Емельяненко выступить в Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности Фёдора Емельяненко выступить в его промоушене.
«Я разговаривал с Кокером по поводу этого боя. Но мне кажется, что Фёдор будет драться в Bellator в конце года. На счёт того, чтобы он выступил в Eagle FC, пока так…полностью не договорились. С Фёдором я не разговаривал. У нас просто нет конкретного предложения. Как только будет мы, конечно, с ним свяжемся», — сказал Хабиб на YouTube-канале Ушатайка.
Свой последний бой в Bellator Фёдор провёл 23 октября 2021 года. Тогда Последний император одержал уверенную победу, за 100 секунд нокаутировав Тима Джонсона. В смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 боёв, в которых одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 11 августа 2022
-
02:31
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
14:25
-
13:35
-
12:24
-
11:43
-
11:24
-
10:40
-
09:53
-
09:31
-
09:16
-
01:11
-
00:55
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:03
-
22:51
-
22:31
-
22:15