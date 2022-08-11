Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности Фёдора Емельяненко выступить в Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности Фёдора Емельяненко выступить в его промоушене.

«Я разговаривал с Кокером по поводу этого боя. Но мне кажется, что Фёдор будет драться в Bellator в конце года. На счёт того, чтобы он выступил в Eagle FC, пока так…полностью не договорились. С Фёдором я не разговаривал. У нас просто нет конкретного предложения. Как только будет мы, конечно, с ним свяжемся», — сказал Хабиб на YouTube-канале Ушатайка.

Свой последний бой в Bellator Фёдор провёл 23 октября 2021 года. Тогда Последний император одержал уверенную победу, за 100 секунд нокаутировав Тима Джонсона. В смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 боёв, в которых одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.