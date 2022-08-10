Дацик против Фёдора — это реальность? Лига Хабиба готова пригласить Рыжего Тарзана!

Одним из самых медийных персонажей российских ММА остаётся Вячеслав Дацик — скандальный 42-летний боец с богатым уголовным бэкграундом. Когда-то Рыжий Тарзан грабил магазины сотовой связи, просил политического убежища в Норвегии и совершал другие «подвиги». Но в последние годы Дацик взялся за ум и сейчас активно развивает свою карьеру. Вячеслав дерётся часто и успешно — как на голых кулаках, так и в смешанных единоборствах.

Рыжего Тарзана готовы даже подписать в промоушен Хабиба. Президент Eagle FC Шамиль Завуров выразил заинтересованность в нокаутёре: «Я смотрю его бои. Думаю, что его вполне можно привлечь в нашу лигу, если это получится. Когда человек переходит грань, какой бы хороший боец он ни был, мне он не интересен. А вот таких, достойных, можно привлечь. В общем, Вячеслав нам подходит, и для него у нас есть соперники – в тяжёлой весовой категории у нас сейчас очень большая конкуренция. И в Америке много ребят, и здесь, в России», — рассказал Завуров в интервью «Вестнику ММА».

Завуров не склонен шутить с такими вещами. Видимо, промоушен Хабиба реально заинтересован в Дацике. Но выглядит данный интерес весьма странно. Вячеслав весьма неплох на голых кулаках, где его агрессия и тяжёлые руки сминают большинство соперников. Однако в ММА его навыки не так впечатляют, особенно слаб у Рыжего Тарзана партер. Да, недавно россиянин победил опытного борца Джеффа Монсона, не позволив себя «заломать». Только вот Снеговику из США уже 51 год — его лучшие годы давно позади.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда Хабиб настойчиво пытается пригласить Фёдора Емельяненко или подписывает контракты с дос Сантосом и Сергеем Харитоновым — это выглядит логично. Данные бойцы известны во всём мире, их громкие имена помогут раскрутить промоушен. Но кто за пределами России знает Дацика? Неужели он хоть кого-то заинтересует в США, куда отчаянно рвётся Eagle FC? Если только Дацика реально сведут с Харитоновым или Емельяненко.

Помимо отсутствия известности за границей, против кандидатуры Дацика говорит ещё и низкий спортивный уровень. При всём уважении, стареющий Рыжий Тарзан вряд ли сможет успешно противостоять даже середнякам лиги Хабиба. Против него говорит не только слабый партер, но и лишний вес вкупе с низкой выносливостью. Хотя посмотреть на Дацика в Eagle FC всё равно бы хотелось. Особенно если подпишут ещё и Фёдора Емельяненко.