Дацик против Фёдора — это реальность? Лига Хабиба готова пригласить Рыжего Тарзана!

Одним из самых медийных персонажей российских ММА остаётся Вячеслав Дацик — скандальный 42-летний боец с богатым уголовным бэкграундом. Когда-то Рыжий Тарзан грабил магазины сотовой связи, просил политического убежища в Норвегии и совершал другие «подвиги». Но в последние годы Дацик взялся за ум и сейчас активно развивает свою карьеру. Вячеслав дерётся часто и успешно — как на голых кулаках, так и в смешанных единоборствах.
Рыжего Тарзана готовы даже подписать в промоушен Хабиба. Президент Eagle FC Шамиль Завуров выразил заинтересованность в нокаутёре: «Я смотрю его бои. Думаю, что его вполне можно привлечь в нашу лигу, если это получится. Когда человек переходит грань, какой бы хороший боец он ни был, мне он не интересен. А вот таких, достойных, можно привлечь. В общем, Вячеслав нам подходит, и для него у нас есть соперники – в тяжёлой весовой категории у нас сейчас очень большая конкуренция. И в Америке много ребят, и здесь, в России», — рассказал Завуров в интервью «Вестнику ММА».
Завуров не склонен шутить с такими вещами. Видимо, промоушен Хабиба реально заинтересован в Дацике. Но выглядит данный интерес весьма странно. Вячеслав весьма неплох на голых кулаках, где его агрессия и тяжёлые руки сминают большинство соперников. Однако в ММА его навыки не так впечатляют, особенно слаб у Рыжего Тарзана партер. Да, недавно россиянин победил опытного борца Джеффа Монсона, не позволив себя «заломать». Только вот Снеговику из США уже 51 год — его лучшие годы давно позади.
Вячеслав Дацик
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Когда Хабиб настойчиво пытается пригласить Фёдора Емельяненко или подписывает контракты с дос Сантосом и Сергеем Харитоновым — это выглядит логично. Данные бойцы известны во всём мире, их громкие имена помогут раскрутить промоушен. Но кто за пределами России знает Дацика? Неужели он хоть кого-то заинтересует в США, куда отчаянно рвётся Eagle FC? Если только Дацика реально сведут с Харитоновым или Емельяненко.
Помимо отсутствия известности за границей, против кандидатуры Дацика говорит ещё и низкий спортивный уровень. При всём уважении, стареющий Рыжий Тарзан вряд ли сможет успешно противостоять даже середнякам лиги Хабиба. Против него говорит не только слабый партер, но и лишний вес вкупе с низкой выносливостью. Хотя посмотреть на Дацика в Eagle FC всё равно бы хотелось. Особенно если подпишут ещё и Фёдора Емельяненко.
- 10 августа 2022
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
14:25
-
13:35
-
12:24
-
11:43
-
11:24
-
10:40
-
09:53
-
09:31
-
09:16
-
01:11
-
00:55
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:03
-
22:51
-
22:31
-
22:15
-
21:36
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
19:48
-
19:29
-
18:57
-
18:39
-
17:45
-
17:25
-
17:14
-
16:39
-
15:07