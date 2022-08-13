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Исмаилов — Шаре Буллету: ты номер один, но дай нам подраться со Шлеменко

Исмаилов — Шаре Буллету: ты номер один, но дай нам подраться со Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на заявление 28-летнего бойца смешанных единоборств Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет. Шара ранее вызвал на бой соотечественника Александра Шлеменко.

«Шара, ты номер один, дай нам подраться, пожалуйста. Оставь нас в покое», — сказал Магомед Исмаилов в ответ Шара Буллету.

Напомним, бой Исмаилова и Шлеменко был перенесён на декабрь. Противостояние должно было пройти в августе в Екатеринбурге на турнире RCC 12. Перенос боя случился после того, как стало известно, что Магомед не успеет восстановиться после травмы колена.

В предыдущем поединке по правилам смешанных единоборств Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.

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