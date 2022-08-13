28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, бросил вызов Александру Шлеменко после победы в поединке с Сергеем Мартыновым.



«Я понимаю, что у Маги Исмаилова хорошее противостояние с Александром Шлеменко. Но ты извини, Мага, сейчас я буду твою работу перехватывать. Александр Шлеменко, я знаю, что у тебя через две недели бой с неизвестным сербским бойцом, у которого в последних четырёх боях три поражения. Так что, если что, я готов выйти на замену. Я молодой, амбициозный, на пике карьеры. А он уже ветеран, легенда, возможно, уже не на пике. И хочу сказать, Александр, я перестану тебя вызывать, если ты признаешь, что я №1 в рейтинге. А так я буду газовать, я хочу бой с легендой. У тебя, базару нет, жизненные принципы хорошие. Но это клетка. Здесь такой принцип — чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими. Поэтому если ты признаешь, что я №1, я не буду претендовать на бой с тобой», — сказал Магомедов во флеш-интервью после боя с Сергеем Мартыновым.

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