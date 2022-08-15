«Мне сейчас некогда об этом думать». Шлеменко — про вызов на бой Шары Буллета

Именитый российский средневес и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко отреагировал на вызов бойца RCC и соотечественника Шарабутдина Магомедова.

«Столько об этом говорится, я понять не могу. Почему приковано столько внимания? У меня сейчас есть три поединка, первый – буквально через 11 дней. Потом 30 сентября в Омске, и следующий – бой с Магой. Извините, мне сейчас некогда думать о каких-то вызовах. Потому что не только он меня вызвал, но и Александр Емельяненко.

Я стал самым вызываемым за последнее время. Меня всё время вызывают, вызывают и вызывают. Извините, ребята, мне сейчас не до этого, нужно со своими делами разобраться. Потом будем смотреть на вызовы», – сказал Шлеменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.