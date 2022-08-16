WBC выступил против допуска спортсменов-трансгендеров

Всемирный боксёрский совет (WBC) на своём официальном сайте объявил, что не будет допускать спортсменов-трансгендеров к соревнованиям.

«Всемирный боксерский совет твёрдо и недвусмысленно поддерживает права трансгендеров и признаёт гендерную идентичность отдельного спортсмена. Это обязательство основано на ценности инклюзивности WBC.



WBC продолжит выступать за защиту трансгендеров от дискриминации на рабочем месте, в сфере занятости, образования и доступа к здравоохранению.



WBC привержен своей ценности честной конкуренции. Поединок спортивного единоборства должен происходить между двумя равными по силе соперниками. В настоящее время нет единого мнения о том, является ли поединок между трансгендерной женщиной и цисгендерной (биологической) женщиной честным поединком между двумя равными соперниками. Можно утверждать, что к тому времени, когда трансгендерная женщина-комбатант начинает свою профессиональную карьеру, она уже прошла период мужского полового созревания, что придаёт ей мускулатуру и костяк мужчины. Таким образом, трансгендерная женщина-комбатант может иметь несправедливое преимущество перед своей цисгендерной комбатанткой.

Боевые виды спорта, такие как бокс, уникальны, поскольку каждый удар, нанесённый в голову, наносится с намерением победить, вызывая нокаут (что является не чем иным, как сотрясением мозга). В результате эти виды спорта сопряжены с чрезвычайно высоким риском как острых, так и хронических неврологических заболеваний. Боксеры умирали во время боя или сразу после него из-за черепно-мозговых травм (ЧМТ), таких как острая субдуральная гематома (СДГ), эпидуральная гематома (ЭДГ), субарахноидальное кровоизлияние (САК), внутричерепная гематома и повреждение магистральных сосудов шеи, таких как расслоение сонной или позвоночной артерии. WBC выступает за то, чтобы два одинаково квалифицированных и подходящих спортсмена соревновались в клетке или на ринге, на равных условиях и чтобы матчи были честными, конкурентоспособными, интересными и, что наиболее важно, безопасными для всех бойцов. При нынешнем уровне научных знаний WBC пришли к единому мнению, что разрешение трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях вызывает серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью.



WBC будет продолжать исследования с лучшими профессионалами в области здравоохранения, чтобы лучше понять этот вопрос, и будет продолжать искать справедливость в спорте и равенство», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.