«Он собирается пойти вперёд». Промоутер Джошуа оценил форму Усика перед реваншем
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал актуальную форму его соперника украинца Александра Усика, реванш с которым состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.
«У него будет угол с инструкцией. К Александру Усику всегда приходится адаптироваться. Он не дурак и понимает, что Джошуа будет агрессивнее в реванше. И я думаю, глядя на размеры Усика, что он попытается пойти на Энтони и разбить его.
Не думаю, что он хочет пятиться от Джошуа. Он попытается удержать его в центре ринга, будет держаться близко. И я верю, что этот бой закончится через шесть раундов, потому что наступит момент, когда Джошуа попадёт», — сказал Хирн в интервью BBC 5 Live Boxing.
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