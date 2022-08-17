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Дацик — Емельяненко: где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче?

Дацик — Емельяненко: где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче?
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Российский боец Вячеслав Дацик жёстко ответил на очередной выпад со стороны Александра Емельяненко.

«Как всегда, повылезали всякие черти-алкаши, засчитали поражение, и тут понеслось. Особенно лестно слушать от старого алкаша, с которым бой. Даже не от старого, а самого великого алкаша страны. Лучший демотиватор, что бывает с людьми, если они бухают.

Саня, если ты сейчас нахимичился и у тебя там поднялся тестостерончик, это не даёт тебе права касаться не только меня, но и семьи. Я твою семью не затрагивал, не касался. Если ты уж пошёл по семьям, то вопрос: где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте? Или она бывает с тобой, только когда у тебя есть деньги, гонорар за бой?

Так что давай не будем касаться жён, детей. Данная ситуация касается только наших с тобой отношений, того, что ты наговорил, и вообще всего, что ты делал», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

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