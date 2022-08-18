Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал, за счёт чего Усик одолеет Джошуа

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Тищенко уверен, что Усик одержит победу и в бое-реванше, который пройдёт 20 августа.



«Я предполагаю, что Усик победит решением судей, как и в первом бою. Джошуа попытается что-то поменять: агрессивнее работать и полагаться на свою ударную мощь. Но я надеюсь, что Александр справится с его натиском и физическими данными и сможет сдержать напор благодаря чувству дистанции, технике и подвижности», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.