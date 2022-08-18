Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал, за счёт чего Усик одолеет Джошуа

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Тищенко уверен, что Усик одержит победу и в бое-реванше, который пройдёт 20 августа.
«Я предполагаю, что Усик победит решением судей, как и в первом бою. Джошуа попытается что-то поменять: агрессивнее работать и полагаться на свою ударную мощь. Но я надеюсь, что Александр справится с его натиском и физическими данными и сможет сдержать напор благодаря чувству дистанции, технике и подвижности», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.
- 18 августа 2022
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:53
-
14:36
-
13:57
-
13:42
-
13:07
-
12:53
-
12:05
-
11:54
-
11:45
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:40
-
09:17
-
00:13
- 17 августа 2022
-
23:56
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:06
-
19:51
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
17:30
-
17:13
-
16:59
-
15:59