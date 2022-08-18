Холифилд рассказал, в каком случае Джошуа победит Усика в бое-реванше

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд, прилетевший в Саудовскую Аравию на бой-реванш украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка. Холифилд дал совет Джошуа, как победить Усика. По мнению Холифилда, Джошуа нужно использовать преимущество в габаритах и устроить настоящую драку.



«Конечно, будет нелегко. Но если Джошуа не заставит Усика действовать от обороны, не будет оказывать давление, то снова проиграет. Может быть два типа боя: поединок маленьких и больших парней. Итоговый результат определится именно исходя из того, по какому сценарию будет идти бой», — приводит слова Холифилда Mirror.



Первый поединок соперников закончился победой Усика единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа.

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