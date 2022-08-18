Холифилд рассказал, в каком случае Джошуа победит Усика в бое-реванше

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд, прилетевший в Саудовскую Аравию на бой-реванш украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка. Холифилд дал совет Джошуа, как победить Усика. По мнению Холифилда, Джошуа нужно использовать преимущество в габаритах и устроить настоящую драку.
«Конечно, будет нелегко. Но если Джошуа не заставит Усика действовать от обороны, не будет оказывать давление, то снова проиграет. Может быть два типа боя: поединок маленьких и больших парней. Итоговый результат определится именно исходя из того, по какому сценарию будет идти бой», — приводит слова Холифилда Mirror.
Первый поединок соперников закончился победой Усика единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа.
- 18 августа 2022
-
17:34
-
16:39
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:53
-
14:36
-
13:57
-
13:42
-
13:07
-
12:53
-
12:05
-
11:54
-
11:45
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:40
-
09:17
-
00:13
- 17 августа 2022
-
23:56
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:06
-
19:51
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:28