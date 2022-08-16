Фото: Эвандер Холифилд прилетел на реванш Усик — Джошуа
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом весе, член Зала славы, легендарный американец Эвандер Холифилд прилетел в Джедду (Саудовская Аравия), где уже на этих выходных состоится титульный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Об этом в социальных сетях сообщил промоутер британского боксёра Эдди Хирн, опубликовав совместную фотографию.
«Иногда вы обязаны попросить фото! С великим Эвандером Холифилдом в Джедде сегодня», – написал функционер.
Фото: из личного архива Эдди Хирна
Напомним, на кону реванша Усик – Джошуа будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Ранее Джошуа похвастался впечатляющей формой за неделю до выступления.
Комментарии
- 16 августа 2022
-
21:17
-
20:57
-
20:25
-
20:11
-
19:58
-
19:09
-
18:46
-
18:30
-
17:29
-
17:28
-
16:32
-
15:27
-
14:31
-
13:59
-
13:23
-
12:26
-
11:27
-
10:14
-
09:33
-
09:02
-
05:54
-
01:10
-
00:35
-
00:27
-
00:07
- 15 августа 2022
-
23:34
-
23:11
-
22:53
-
22:21
-
22:00
-
21:06
-
20:45
-
19:59
-
19:50
-
19:03
Партнерский контент