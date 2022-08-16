Фото: Эвандер Холифилд прилетел на реванш Усик — Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом весе, член Зала славы, легендарный американец Эвандер Холифилд прилетел в Джедду (Саудовская Аравия), где уже на этих выходных состоится титульный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Об этом в социальных сетях сообщил промоутер британского боксёра Эдди Хирн, опубликовав совместную фотографию.

«Иногда вы обязаны попросить фото! С великим Эвандером Холифилдом в Джедде сегодня», – написал функционер.

Фото: из личного архива Эдди Хирна

Напомним, на кону реванша Усик – Джошуа будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

Ранее Джошуа похвастался впечатляющей формой за неделю до выступления.