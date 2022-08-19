Пауло Коста пообещал отправить Рокхолда на пенсию

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста поделился ожиданиями от поединка с Люком Рокхолдом. Бой пройдёт на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США). Коста пообещал отправить Рокхолда на пенсию.
«Я сейчас нахожусь в своём прайме. Я разнесу этого старика! По нему видно, что он нервничает. Он знает, что ему предстоит драться с монстром. Посмотрите на него, посмотрите, как он нервничает. Я отправлю его на пенсию в субботу», — сказал Коста на пресс-конференции.
Оба бойца выйдут в клетку после поражений. Коста в октябре на турнире UFC Fight Night 196 единогласным решением уступил итальянцу Марвину Веттори. Рокхолд не дрался с июля 2019 года, когда на UFC 239 проиграл нокаутом поляку Яну Блаховичу, неудачно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).
Ранее Коста признался, что пока не знает, где будет выступать в дальнейшем. Его контракт с UFC истекает после боя с Рокхолдом.
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